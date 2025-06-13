Генассамблея ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля в секторе Газа

Резолюция ООН потребовала от Израиля прекращения огня и снятия блокады Газы

Tекст: Ирма Каплан

Генеральная Ассамблея ООН одобрила испанский проект резолюции, подчеркивающей необходимость привлечения Израиля к ответственности за соблюдение международного права, сказано на сайте организации.

Документ поддержали 149 стран, включая Россию, Китай, Францию и Японию, против высказались 12 государств, среди которых США, Аргентина и Венгрия.

«Предложенная более чем 20 странами, резолюция решительно осуждает использование голода как орудия войны, требует полного снятия израильской блокады гуманитарной помощи и настаивает на защите гражданских лиц в соответствии с международным правом», – сказано в документе.

Резолюция требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня всеми сторонами, полного и безотлагательного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими вооруженными группами.

В документе отмечено, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не являются юридически обязательными, однако они имеют значительный политический и моральный вес.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, более 300 известных британцев, включая актера Бенедикта Камбербэтча, певиц Энни Леннокс и Дуа Липу, подписали открытое письмо с требованием к правительству Британии прекратить поставки вооружения Израилю и поддержать палестинцев.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике западные страны за требование завершить операцию в Газе, увидев в этом угрозу роста террористической активности.