МИД Ирана призвал Совбез ООН осудить нападение Израиля

МИД Ирана призвал Совбез ООН принять осуждающую Израиль резолюцию

Tекст: Дарья Григоренко

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на брифинге заявил о необходимости осуждения израильского нападения Советом Безопасности ООН. Он подчеркнул, что все члены ООН, включая пять постоянных членов Совета Безопасности, должны занять четкую позицию по этому вопросу, а также принять резолюцию с недвусмысленными формулировками, осуждающими нападение, передает ТАСС.

Багаи также обратился к США с призывом официально признать действия Израиля агрессией. Он подчеркнул: «Это война не только против Ирана, это война против человеческой цивилизации. Это война против Устава ООН, против верховенства права и против всех ценностей, за которые боролось человечество».

По мнению дипломата, нападение Израиля является вызовом основам международного права и требует жесткой реакции мирового сообщества.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к согражданам с призывом оставить разногласия и выступить единым фронтом против агрессии Израиля. КСИР пообещал, что «Правдивое обещание 3» и последующие операции будут более сокрушительными, жесткими, точными и разрушительными, чем предыдущие.