Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
МИД Ирана призвал Совбез ООН осудить нападение Израиля
МИД Ирана призвал Совбез ООН принять осуждающую Израиль резолюцию
Тегеран потребовал от Совета Безопасности ООН решительно отреагировать на действия Израиля и принять официальную резолюцию с осуждением нападения.
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на брифинге заявил о необходимости осуждения израильского нападения Советом Безопасности ООН. Он подчеркнул, что все члены ООН, включая пять постоянных членов Совета Безопасности, должны занять четкую позицию по этому вопросу, а также принять резолюцию с недвусмысленными формулировками, осуждающими нападение, передает ТАСС.
Багаи также обратился к США с призывом официально признать действия Израиля агрессией. Он подчеркнул: «Это война не только против Ирана, это война против человеческой цивилизации. Это война против Устава ООН, против верховенства права и против всех ценностей, за которые боролось человечество».
По мнению дипломата, нападение Израиля является вызовом основам международного права и требует жесткой реакции мирового сообщества.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к согражданам с призывом оставить разногласия и выступить единым фронтом против агрессии Израиля. КСИР пообещал, что «Правдивое обещание 3» и последующие операции будут более сокрушительными, жесткими, точными и разрушительными, чем предыдущие.