Президент Ирана призвал народ объединиться против агрессии Израиля

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе выступления перед парламентом Пезешкиан отметил, что Иран не стремился к военным действиям и не был их инициатором, передает ТАСС.

Он заявил: «Это не мы убили высокопоставленных военных и ученых страны, а эти террористы сделали это». Пезешкиан подчеркнул, что сейчас стране как никогда необходимо единство и сплоченность, а иранский народ должен объединиться и решительно выступить против агрессии.

Пезешкиан также возложил ответственность за происходящее на США, подчеркнув, что Вашингтон нарушает международное право, позволяя Израилю совершать нападения на Иран. Он отметил, что только консолидация общества позволит стране эффективно противостоять давлению и угрозам извне.

Ранее КСИР пообещал, что «Правдивое обещание 3» и последующие операции будут более сокрушительными, жесткими, точными и разрушительными, чем предыдущие.

В понедельник израильские военные заявили, что нанесли авиаудары по командным центрам сил «Кудс» КСИР в Иране, где якобы планировались атаки против Израиля.

Напомним, ракета упала рядом с отделением посольства США в Израиле. Сообщалось, что 14 иранских ученых-ядерщиков погибли в результате израильских атак, начиная с пятницы.