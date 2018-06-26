Захарова отреагировала на запрет въезда Примакову на Украину

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя запрет въезда на Украину телеведущему Евгению Примакову и журналистке RT Поле Слиер, заявила, что невозможность ОБСЕ обеспечить участие в своем мероприятии в Киеве всех заинтересованных лиц неприемлема.

«Журналисты были остановлены украинской пограничной службой в аэропорту, после беседы им было официально отказано во въезде на территорию Украины с запретом посещения страны в течение пяти лет», – заявила Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, «этот дискриминационный шаг выглядит тем более вызывающе, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее подтвердил в своем письме открытый характер мероприятия и выразил признательность за проявленный россиянами интерес к участию в нем».

Захарова назвала неприемлемым подход ОБСЕ к организации своих мероприятий, при котором не обеспечивается возможность участия в них всех заинтересованных лиц.

Она также отметила, что произошедшее с Примаковым подтверждает, что Киев не собирается прекращать репрессии в отношении российских СМИ, передает РИА «Новости».

Во вторник украинские пограничники не разрешили въехать в страну российскому телеведущему Евгению Примакову, который летел на мероприятие ОБСЕ по вопросам свободы прессы, где у него было запланировано выступление. Кроме того, во въезде отказали журналистке RT Поле Слиер.

Российское посольство в Киеве уже готовит ноту протеста в украинский МИД в связи с произошедшим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не знаком с обстоятельствами, при которых Примакову запретили въезд на Украину, но пообещал разобраться в этом вопросе.