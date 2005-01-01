Москва готовит ноту из-за отказа Примакову во въезде на Украину

Российское посольство в Киеве готовит ноту протеста в украинский МИД в связи с запретом на въезд российскому телеведущему Евгению Примакову, сообщил глава отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИДа Максим Буякевич.

«По Примакову – наше посольство в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины», – сказал Буякевич, передает РИА «Новости».

В дипведомстве добавили, что кроме Примакова власти Украины отказали во въезде сотруднице телеканала RT Поле Слиер.

Ранее стало известно, что украинские пограничники не разрешили въехать в страну российскому телеведущему Евгению Примакову, прибывшему в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.