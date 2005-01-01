Телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину

Украинские пограничники не разрешили въехать в страну российскому телеведущему Евгению Примакову, прибывшему в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Примакова не пропустили в аэропорту Борисполь», – сказали ТАСС в посольстве России на Украине, пообещав позже сообщить подробности.

То, что Примакова не пустили на Украину, подтвердил в Facebook и Алексей Потемкин.

«Сегодня утром в Киеве задержали нашего дорогого друга Евгения Примакова. Евгений летел на мероприятие ОБСЕ по вопросам свободы прессы, где у него было запланировано выступление», – написал он.

По его словам, Примакову сообщили, что «он представляет угрозу национальной безопасности», и запретили въезд на ближайшие пять лет. Отобрали паспорт. Сейчас он ожидает вылета в Москву в транзитной зоне.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник утром прилетела в Киев.