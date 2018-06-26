Москалькова прибыла в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник утром прилетела в Киев.

Она планирует посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна «Норд», передает ТАСС.

В то же время Москалькова отметила, что пока не получила четкого ответа Киева на ее просьбу встретиться с россиянами.

Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что взаимному посещению российским и украинским омбудсменами заключенных мешает несогласованность действий, но работа идет.

Также в понедельник Киев направил российскому МИДу «срочную» ноту с требованием обеспечить допуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к украинцам, отбывающим наказание в России.