В Кремле пообещали разобраться с отказом Примакову во въезде на Украину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не знаком с обстоятельствами, при которых журналисту Евгению Примакову запретили въезд на Украину, но пообещал разобраться в этом вопросе.

«Мы не знаем, что стало основанием для этого (отказа), на какое именно мероприятие ехал журналист. Этого мы пока не знаем, не владеем информацией. Но мы обязательно осведомимся», – сказал Песков, передает ТАСС.

Во вторник украинские пограничники не разрешили въехать в страну российскому телеведущему Евгению Примакову, прибывшему в Киев для освещения визита уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Российское посольство в Киеве уже готовит ноту протеста в украинский МИД в связи с произошедшим.