Новак встретится с коллегой из США

Во вторник, 26 июня, во время визита в США министр энергетики России Александр Новак встретится со своим американским коллегой Риком Перри, пишет The Wall Street Journal.

Как передает ТАСС, в публикации не говорится, какие вопросы будут обсуждать стороны во время переговоров.

Отмечается, что главы энергетических ведомств США и России встретятся после того, как в пятницу ОПЕК приняла решение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Напомним, изначально Москва и Эр-Рияд собирались предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти в третьем квартале 2018 года на 1,5 млн баррелей в сутки. Позднее Россия выразила готовность к компромиссным решениям, включая предложенное Саудовской Аравией увеличение на 1 млн баррелей.