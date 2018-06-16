Россия и Саудовская Аравия собрались предложить увеличение добычи нефти

Москва и Эр-Рияд предложат ОПЕК+ увеличить добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам, предложение касается только третьего квартала, в сентябре нужно будет оценить «ситуацию на рынке и понять, что делать дальше». Поскольку в третьем квартале ожидается рост спроса, предложение «реально целесообразно», передает «Прайм».

Новак напомнил, что двумя днями ранее российский президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приняли «одно из исторических решений – это о продлении взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе».

Бессрочное соглашение ОПЕК+ не будет содержать конкретных объемов добычи, «в нем будет закреплена, скорее всего, возможность принимать решение» об изменении параметров добычи, сообщил Новак. Вопрос будет обсуждаться в Вене. Страны ОПЕК+, по словам российского министра, поддержали предложение продлить взаимодействие, «просто формат нужно поискать».

Он подчеркнул, что решение о смягчении сделки ОПЕК+ должно дать одинаковые возможности всем странам по увеличению добычи. Новак отметил, что «при сокращении у них были разные возможности». Он счел справедливым «распределять этот объем сокращения пропорционально квотам по снижению».

Напомним, сообщалось, что на встрече в Вене 22-23 июня страны ОПЕК+ обсудят возможность увеличения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки.