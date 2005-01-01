Саудовская Аравия сообщила о договоренности с РФ по увеличению нефтедобычи

Представители Саудовской Аравии заявляют, что ОПЕК и Россия могут поставлять больше нефти на мировой рынок «в ближайшем будущем», чтобы компенсировать потерю венесуэльской нефти и влияние санкций США на Иран.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих сообщил, что он обсуждал с Россией и другими странами ОПЕК вопрос о том, как сбалансировать нефтяной рынок.

«Цель всех производителей нефти – обеспечить «здоровье» нефтяного рынка. Если это будет означать корректировку курса нашей политики в июне, мы, безусловно, готовы это сделать», – сказал Аль-Фалих, передает CNN.

Аль-Фалих напомнил, что два года назад страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти. «Два года назад мы сократили поставки. Я думаю, что вскоре придет время восстановить поставки, – сказал Аль-Фалих. – Вполне вероятно, что это произойдет во второй половине этого года. Мы провели интенсивные обсуждения [с министром энергетики России Александром Новаком], и я думаю, что мы достигли согласия в этом».

Представитель Саудовской Аравии добавил, что увеличение добычи будет плавным, чтобы избежать шока на рынке. «Будь то миллион баррелей нефти, а может, больше или меньше, мы думаем, что должны подождать до июня, прежде чем сделать объявление по этой теме», – отметил министр.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне картеля, включая Россию, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 млн баррелей в сутки в целях оздоровления рынка. Соглашение действует до конца 2018 года.

Участники ОПЕК+ в июне соберутся в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику.

Напомним, в январе министры мониторингового комитета ОПЕК+ приняли решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на 2018 год без изменений. При этом стало известно, что в 2019 году страны-экспортеры нефти, участвующие в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, могут рассмотреть возможность заключения нового типа соглашения.