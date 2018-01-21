Сделку ОПЕК+ решено сохранить неизменной

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ приняли решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на 2018 год без изменений, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Основной вывод сегодняшней встречи – мы еще раз подтверждаем необходимость и приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты 29-30 ноября на весь период 2018 года», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что соглашение действует, но на рынке пока не достигнут баланс спроса и предложения.

Между тем, рассматривается вариант заключения нового типа соглашения ОПЕК+, сообщил ранее министр нефти Омана.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о важности соглашения для России.