Сделка ОПЕК+ принесла России большие деньги

Подсчитано, какие страны больше всего выиграли от важнейшего для нефтяного рынка соглашения ОПЕК+ – и Россия оказалась на первом месте соответствующего рейтинга. Сколько именно дополнительных доходов удалось получить нашей стране, и как повлияет на этот расклад в будущем возможное вмешательство США?

Международное энергетические агентство вынуждено было признать эффективность соглашения ОПЕК+. Там подсчитали, какие страны и сколько заработали благодаря этой сделке.

«Для производителей, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, был положительный момент: в 2017 году они заработали больше, добывая при этом меньше», – говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Причем, больше всех заработала Россия: ежедневно она получала 117 млн долларов дополнительных доходов, посчитало МЭА.

Дополнительные доходы Саудовской Аравии, второго по величине производителя нефти в мире после России и первого в ОПЕК, ежедневно составляли 100 млн долларов. С другой стороны, Венесуэла, находящаяся в крайне тяжелом финансовом положении, заработала дополнительно лишь 9 млн в день, отмечают эксперты агентства.

В общей же сложности благодаря соглашению ОПЕК+ страны ОПЕК в 2017 году зарабатывали 362 млн долларов дополнительных доходов в день.

Благодаря соблюдению договоренностей ОПЕК, цены на нефть Brent выросли примерно на 50% с минимумов 2017 года, и по итогам торгов в январе 2018 года превысили 70 долларов.

Рост цен на нефть помог России отложить сверхдоходы от черного золота в резервы на случай будущих непростых времен.

По сути, РФ прожила прошлый год как при цене в 40 долларов за баррель. Более высокие цены на нефть принесли бюджету дополнительные нефтегазовые доходы, которые могут превысить 1 трлн рублей. Однако их пустят не на покрытие дефицита, который и так невелик (1,4% ВВП), а на пополнение средств Резервного фонда и ФНБ, которые в этом году должны стать одним целым.

«Расходы бюджета не увеличиваются, соответственно, российская экономика живет в режиме «затянутых поясов», как будто нефть стоит 40 долларов, занижается и курс рубля. В декабре 2014 года при нефти в 70 долларов за баррель за доллар США давали 52-53 рубля», – отмечает Роман Ткачук из «Альпари». Сегодня же доллар стоит 56-57 рублей.

Саудовская Аравия также перешла в режим накопления и попробует использовать текущий момент, чтобы провести IPO Saudi Aramco – своего ключевого актива, добавляет эксперт. Венесуэла же переживает сильнейший экономический и социальный кризис, поэтому даже при выросших ценах на нефть добыча в Венесуэле стагнирует.

В целом столь серьезный эффект от сделки ОПЕК+ «может побудить нефтедобытчиков сохранять высокий уровень соблюдения соглашения». Саудовская Аравия и соседствующие с ней страны Персидского залива уже сигнализировали, что продолжат ограничивать поставки нефти.

Однако МЭА предупреждает, что в этом году в эту историю могут вмешаться США. МЭА пророчит, что США в этом году обойдет по объемам добычи нефти двух крупнейших в мире производителей нефти: Саудовскую Аравию и Россию. Общий рост добычи будет обусловлен увеличением добычи сланцевой нефти. Таким образом, сланцевая отрасль США «превосходит все ожидания», извлекая выгоду из роста цен на нефть.

Чем дороже становится нефть, тем действительно больше добывается сланцевой нефти. «На рынке спрос наконец-то догнал предложение, мы близки к новому балансу. Но по мере роста цен все больше американских сланцевых проектов становится рентабельными. Когда было 40-50 долларов за баррель, работали только наиболее эффективные скважины, а сейчас, когда мы увидели и 70 долларов за баррель, многие другие сланцевые проекты выходят на рынок», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

Надо понимать, что американцы не конкурируют на внешних рынках с российской нефтью, поэтому с этой точки зрения их объемы для РФ не так важны. Однако важен эффект на цены на нефть.

«Если американская сланцевая нефть будет оказывать влияние на цены на нефть, тогда надо будет смотреть – надо ли будет менять сделку ОПЕК+ или нет. Скорее всего, рынок будет держать баланс. Как только американцы нарастят добычу, цена опустится, и американцы же первые и пострадают – снизят добычу», – говорит Юшков. Низкий уровень добычи сланцев позволит ценам подрасти, и далее по кругу.

«Я думаю, если члены ОПЕК будут выдерживать дисциплину, то американцы таким образом опробуют новую роль балансирующего поставщика на мировом рынке нефти», – заключает эксперт ФНЭБ.