Взгляд
20 января, суббота  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
Разделы

Сделка ОПЕК+ принесла России большие деньги

Сотни миллионов долларов каждый день приносила сделка ОПЕК+ ее участникам Фото: Егор Алеев/ТАСС
Подсчитано, какие страны больше всего выиграли от важнейшего для нефтяного рынка соглашения ОПЕК+ – и Россия оказалась на первом месте соответствующего рейтинга. Сколько именно дополнительных доходов удалось получить нашей стране, и как повлияет на этот расклад в будущем возможное вмешательство США? Подробности...
Перейти а раздел…

Турция пытается заставить Россию сдать важного союзника в Сирии

Африн готовы защищать от турок 10-15 тысяч хорошо обстрелянных курдских боевиковФото: Goran Tomasevic/Reuters
Россия и Турция, похоже, ведут переговоры о крупной сделке по поводу одного из районов Сирии. Речь идет об Африне - городе, который в данный момент контролируют дружественные России курды, где находятся российские войска - и который очень хочет захватить Эрдоган. Есть версия, что Москва хочет отдать этот город Анкаре, и получить кое-что взамен. Подробности...
Перейти а раздел…

Концепция применения «Терминаторов» имеет свои слабости

Американские оборонщики назвали «Терминатор» особо опасным для сухопутных войск СШАФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Весной в ВС РФ поступят БМПТ «Терминатор». Российская военная мысль отводит этой машине важную роль на поле боя, заявляется даже о принципиально новой тактике их применения, которая должна сломить сопротивление сухопутных сил США. Но наземной войны с США пока не предвидится, так что появление «Терминатора» может быть продиктовано другой причиной, куда более прозаичной. Подробности...
Перейти а раздел…

Вторжение Эрдогана в Сирию грозит Турции огромными потерями

На деле успехи турецкой армии в Сирии оказывались гораздо хуже, нежели на словахФото: Murad Sezer/Reuters
Турецкая авиация начала наносить удары в сирийском Африне по курдским формированиям. О начале военной операции «Оливковая ветвь» объявил президент Турции Реджеп Эрдоган, который уверен в результате и готов наступать на другие сирийские города. Но говорить об успехе наступления преждевременно. Вооруженные американцами курды могут перехватить инициативу и перейти в контрнаступление. Подробности...
Перейти а раздел…

Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
Перейти а раздел…

Предложения ужесточить наказание подростков выглядят глупо

Антон Крылов, журналист
В случае с решившимися убить себя, а перед тем отомстить всему миру подростками никакое ужесточение наказаний и даже введение четвертования или сажания на кол не поможет. Нужно придумывать что-то другое. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Мне тоже не нравится, когда юноши поддёргивают трусики

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Предлагаю взглянуть на «проблему ульяновских курсантов». Суть проблемы: неуважение к форме, гендерная неопределенность… что ещё? Если бы так сделал мой сын, я бы расстроился. Но с этого момента – давайте включим воображение. Подробности...
Обсуждение: 144 комментария

Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
      Подробности...

      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

      В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом году
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:МИД отреагировал на начало турецкой операции в Африне
          Киев увидел «влияние России» в нападении на посольство Украины в АфинахАмериканские бомбардировщики подлетели к границам ЛенобластиУкраинские диверсанты захватили в плен ополченца«Синтольщик» с «руками-базуками» покрасил волосы в цвет флага Украины
          В Минобороны раскрыли роль США в операции Турции в АфринеТатары возмутили Сеть собственной формой проруби на Крещение (фото)Турция пытается заставить Россию сдать важного союзника в СирииМолдавия собралась выставить счет России за «оккупацию» Приднестровья
          Москалькова: Караулова раскаялась и попросила о помилованииСША решили подарить часть военной помощи УкраинеИзраильские девушки-военные эротичным танцем поддержали ульяновских курсантов (видео)Волочкова в день рожденья показала «шпагат с котом»

          Главная тема


          Вторжение Эрдогана в Сирию грозит Турции огромными потерями

          чужая боль


          Порошенко «забыл» о живущих в Крыму русских

          Little Rock


          Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах

          Армия обороны


          Израильские девушки-военные эротичным танцем поддержали ульяновских курсантов (видео)

          гражданская война


          Беспилотник заснял уничтожение объектов ВСУ артиллерией Новороссии

          «я завелся»


          Муж Шурыгиной объяснил драку в эфире Первого канала

          исполнился 21 год


          Известный КВНщик умер после победы на фестивале в Сочи

          секретные сведения


          В США испугались совместной борьбы Москвы и Пекина с агентурой ЦРУ

          «Я не попугай»


          Украинский боксер резко ответил на вопрос о принадлежности Крыма

          «он подлец и подонок»


          Лев Пирогов: Мне тоже не нравится, когда юноши поддергивают трусики . Но с этого момента – давайте включим воображение

          «кровавые нападения»


          Антон Крылов: Не миновал многих обсуждающих и так называемый синдром доктора Фрейда

          «время для выбора истекает»


          Ирина Алкснис: Агрессивный шаг Запада в отношении Казахстана заставляет предполагать самые неприятные варианты

          на ваш взгляд


          Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?

          Сделка ОПЕК+ принесла России большие деньги

          Сотни миллионов долларов каждый день приносила сделка ОПЕК+ ее участникам    20 января 2018, 09:20
          Фото: Егор Алеев/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Подсчитано, какие страны больше всего выиграли от важнейшего для нефтяного рынка соглашения ОПЕК+ – и Россия оказалась на первом месте соответствующего рейтинга. Сколько именно дополнительных доходов удалось получить нашей стране, и как повлияет на этот расклад в будущем возможное вмешательство США?

          Международное энергетические агентство вынуждено было признать эффективность соглашения ОПЕК+. Там подсчитали, какие страны и сколько заработали благодаря этой сделке.

          «Для производителей, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, был положительный момент: в 2017 году они заработали больше, добывая при этом меньше», – говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Причем, больше всех заработала Россия: ежедневно она получала 117 млн долларов дополнительных доходов, посчитало МЭА.

          Дополнительные доходы Саудовской Аравии, второго по величине производителя нефти в мире после России и первого в ОПЕК, ежедневно составляли 100 млн долларов. С другой стороны, Венесуэла, находящаяся в крайне тяжелом финансовом положении, заработала дополнительно лишь 9 млн в день, отмечают эксперты агентства.

          В общей же сложности благодаря соглашению ОПЕК+ страны ОПЕК в 2017 году зарабатывали 362 млн долларов дополнительных доходов в день.

          Благодаря  соблюдению договоренностей ОПЕК, цены на нефть Brent выросли примерно на 50% с минимумов 2017 года, и по итогам торгов в январе 2018 года превысили 70 долларов.

          Рост цен на нефть помог России отложить сверхдоходы от черного золота в резервы на случай будущих непростых времен.

          По сути, РФ прожила прошлый год как при цене в 40 долларов за баррель. Более высокие цены на нефть принесли бюджету дополнительные нефтегазовые доходы, которые могут превысить 1 трлн рублей. Однако их пустят не на покрытие дефицита, который и так невелик (1,4% ВВП), а на пополнение средств Резервного фонда и ФНБ, которые в этом году должны стать одним целым.

          «Расходы бюджета не увеличиваются, соответственно, российская экономика живет в режиме «затянутых поясов», как будто нефть стоит 40 долларов, занижается и курс рубля. В декабре 2014 года при нефти в 70 долларов за баррель за доллар США давали 52-53 рубля», – отмечает Роман Ткачук из «Альпари». Сегодня же доллар стоит 56-57 рублей.

          Саудовская Аравия также перешла в режим накопления и попробует использовать текущий момент, чтобы провести IPO Saudi Aramco – своего ключевого актива, добавляет эксперт. Венесуэла же переживает сильнейший экономический и социальный кризис, поэтому даже при выросших ценах на нефть добыча в Венесуэле стагнирует.

          В целом столь серьезный эффект от сделки ОПЕК+ «может побудить нефтедобытчиков сохранять высокий уровень соблюдения соглашения». Саудовская Аравия и соседствующие с ней страны Персидского залива уже сигнализировали, что продолжат ограничивать поставки нефти. 

          Однако МЭА предупреждает, что в этом году в эту историю могут вмешаться США. МЭА пророчит, что США в этом году обойдет по объемам добычи нефти двух крупнейших в мире производителей нефти: Саудовскую Аравию и Россию. Общий рост добычи будет обусловлен увеличением добычи сланцевой нефти. Таким образом, сланцевая отрасль США «превосходит все ожидания», извлекая выгоду из роста цен на нефть.

          Чем дороже становится нефть, тем действительно больше добывается сланцевой нефти. «На рынке спрос наконец-то догнал предложение, мы близки к новому балансу. Но по мере роста цен все больше американских сланцевых проектов становится рентабельными. Когда было 40-50 долларов за баррель, работали только наиболее эффективные скважины, а сейчас, когда мы увидели и 70 долларов за баррель, многие другие сланцевые проекты выходят на рынок», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

          Надо понимать, что американцы не конкурируют на внешних рынках с российской нефтью, поэтому с этой точки зрения их объемы для РФ не так важны. Однако важен эффект на цены на нефть.

          «Если американская сланцевая нефть будет оказывать влияние на цены на нефть, тогда надо будет смотреть – надо ли будет менять сделку ОПЕК+ или нет. Скорее всего, рынок будет держать баланс. Как только американцы нарастят добычу, цена опустится, и американцы же первые и пострадают – снизят добычу», – говорит Юшков. Низкий уровень добычи сланцев позволит ценам подрасти, и далее по кругу.

          «Я думаю, если члены ОПЕК будут выдерживать дисциплину, то американцы таким образом опробуют новую роль балансирующего поставщика на мировом рынке нефти», – заключает эксперт ФНЭБ. 


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............