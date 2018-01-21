Анонсировано заключение нового типа соглашения ОПЕК+

В 2019 году страны-экспортеры нефти, участвующие в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, могут рассмотреть возможность заключения нового типа соглашения, заявил министр нефти Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

«К концу этого года запасы нефти будут меньше, чем сегодня. И к этому времени мы должны понять, будем ли продлевать или, может, мы должны подойти к новому типу соглашения», - передает его слова ТАСС.

Он отметил, что сам склоняется именно к заключению нового типа соглашения. В частности, несколько лет назад, напомнил ар-Румхи, речь шла о заморозке добычи.

По его словам, этот вопрос могут обсудить на встрече ОПЕК+ в ноябре.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении сделки ОПЕК+ для России.