ОПЕК собралась обсудить увеличение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ обсудят возможность увеличения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на встрече в Вене 22-23 июня.

Предполагаемое увеличение добычи должно стартовать с 1 июля, передает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.

При этом министр отметил, что не все страны имеют возможность нарастить добычу.

В мае представители Саудовской Аравии заявили, что ОПЕК и Россия могут поставлять больше нефти на мировой рынок «в ближайшем будущем», чтобы компенсировать потерю венесуэльской нефти и влияние санкций США на Иран.

В январе министры мониторингового комитета ОПЕК+ приняли решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на 2018 год без изменений. При этом стало известно, что в 2019 году страны – экспортеры нефти, участвующие в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи, могут рассмотреть возможность заключения нового типа соглашения.