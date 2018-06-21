Новак подтвердил готовность обсудить предложение Эр-Рияда по увеличению добычи нефти

Россия готова к компромиссным решениям по соглашению ОПЕК+, в том числе обсудить предложение по увеличению уровня добычи на 1 млн баррелей в сутки, высказанное Саудовской Аравией, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

«Мы все сегодня обсудим и будем искать разумные компромиссы», – заявил Новак, отвечая на вопрос о готовности Москвы рассмотреть предложение Эр-Рияда, передает ТАСС.

Ранее глава Минэнерго заявлял, что Москва и Эр-Рияд предложат ОПЕК+ увеличить добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей в сутки. До этого сообщалось, что на встрече в Вене 22-23 июня страны ОПЕК+ обсудят возможность увеличения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, каким окажется новое соглашение и что России ждать от него.