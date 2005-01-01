Страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти

ОПЕК приняла решение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, однако реальный рост составит, по разным данным, 400–600 тыс. баррелей в сутки.

Рост добычи составит 600 тыс. баррелей в сутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что страны ОПЕК условились придерживаться исполнения квот, понимая, что не все смогут сразу восстановить сократившуюся добычу.

Другой источник сообщил о договоренности увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

На фоне решения ОПЕК об увеличении добычи цена на нефть Brent на бирже Ice в Лондоне выросла на 3%, до 75,2 доллара за баррель, передает ТАСС.

Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак сообщал, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует рассмотреть увеличение добычи нефти.

Напомним, Москва и Эр-Рияд собирались предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей в сутки. Позднее Россия выразила готовность к компромиссным решениям, включая увеличение на 1 млн баррелей, высказанное Саудовской Аравией.