Комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть увеличение добычи нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует рассмотреть увеличение добычи нефти, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам, речь идет о возможном увеличении добычи на 1 млн баррелей в сутки при особых позициях для некоторых стран ОПЕК+. Данное предложение обсудят на саммите ОПЕК и общей министерской встрече ОПЕК+, которые пройдут в пятницу и субботу, передает РИА «Новости».

Министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби сообщил, что Багдад предлагал «подождать еще три месяца» и только потом «определить объем увеличения добычи». Предложение не было поддержано другими участниками заседания. Он заявил, что большинство участников выступило за «пошаговое» повышение с июля.

Саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих также заявил, что повышение добычи «будет постепенным», оно может занять недели или месяцы.

Иракский и саудовский министры пояснили, что увеличение добычи на 1 млн баррелей, распределенное на 24 страны – это «номинальное» увеличение, реальное будет иным.

Напомним, Москва и Эр-Рияд собирались предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей в сутки. Позднее Россия выразила готовность к компромиссным решениям, включая увеличение на 1 млн баррелей, высказанное Саудовской Аравией.