Недовольному русским языком подполковнику в Мариуполе сломали челюсть

Подполковник Государственной пограничной службы Украины подрался с охраной кафе-бара в Мариуполе, ему не понравилось меню, составленное на русском языке, сообщила замглавы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

Бобровская рассказала в Facebook, что инцидент произошел в заведении RedCups RDCP Lounge, куда пришел военный вместе с друзьями. Компания попросила меню на украинском языке. После этого, по ее словам, охрана якобы завалила мужчину на пол и сломала ему челюсть.

В свою очередь пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что конфликт в баре возник на языковой почве, по инциденту проводится служебное расследование, сообщает украинское издание «Корреспондент.net».

В свою очередь администратор страницы Veterano Pizza Mariupol рассказал, что украинские военные приехали в бар «уже будучи хорошо выпившими». По словам свидетелей происшествия, они попросили меню на украинском и, когда его не оказалось в заведении, стали грубить сотрудникам кафе, громко нецензурно выражаться. «С ними общалась управляющая заведением на украинском языке, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок», – сообщил администратор.

По его словам, посетители не унимались, и тогда на улице началась драка.

На Украине все чаще происходят конфликты на языковой почве. Так, на прошлой неделе члены радикальной националистической группировки С14 устроили скандал в общежитии Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого из-за объявлений на русском языке. До этого писательница с Украины Лариса Ницой агрессивно отреагировала на услышанную от проводницы поезда Киев – Запорожье русскую речь, назвав ее «языком оккупантов».

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказывал об острой неприязни к русскоговорящим людям.