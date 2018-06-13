Националисты в Киеве устроили скандал из-за объявлений на русском

Члены радикальной националистической группировки С14 устроили скандал в общежитии Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого из-за объявлений на русском языке.

Одна из студенток вуза высказала недовольство тем, что все объявления в общежитии были на русском языке, и поругалась из-за этого с комендантом, говорится в сообщении С14 в Facebook. После этого ситуацией заинтересовались радикалы.

«Данный инцидент – неуважение к украинскому и грубое нарушение постановления КГГА о том, что объявление в учебных заведениях должны быть на государственном языке. В том числе в общежитиях. Сейчас уже все нормально. Через пару дней мы эту ситуацию исправили», – сообщают националисты.

Радикалы устроили скандал в общежитии, заставив коменданта сорвать все объявления на русском. «Теперь в общежитии объявления на государственном языке. Как должно быть», – добавили в С14.

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