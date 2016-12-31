Украинский спортсмен рассказал о желании душить за русский язык

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал об острой неприязни к русскоговорящим людям.

Такое заявление спортсмен сделал в эфире канала «112 Украина», отвечая на вопрос, принципиально ли ему добиваться победы над российскими соперниками.

«Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь...У меня еще есть предоценка (предубеждение. – Прим. ВЗГЛЯД) сразу к русскоговорящим – это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Просто так бы сразу задушил», – передает РИА «Новости» слова Стаховского, поспешившего тут же заявить, что часть про удушение была шуткой.

Журналист телеканала обратил внимание на то, что само интервью проходит на русском, на что теннисист заметил, что его собеседник сам начал разговор не на государственном языке.

Напомним, в середине мая писательница из Украины Лариса Ницой агрессивно отреагировала на услышанную от проводницы поезда Киев – Запорожье русскую речь, назвав ее «языком оккупантов».

В феврале Ницой пожаловалась на большое количество говорящих по-русски жителей в Киеве и задалась вопросом «Куда дели Украину?» В июле 2017 года Ницой рассказала о проблемах национального языка на Украине и объяснила значение термина «жесткая украинизация». До этого она пригрозила судом одной из торговых сетей Киева за то, что ее продавец разговаривал на русском языке.