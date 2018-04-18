Грузовые поезда столкнулись в Новосибирской области

На Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области столкнулись два грузовых поезда, с рельсов сошли десять вагонов с углем; пострадал машинист одного из поездов, сообщили в экстренных службах региона.

Машинист госпитализирован, передает РИА «Новости».

В результате ЧП была повреждена контактная сеть. Ожидается задержка пассажирского поезда №301 сообщением Новосибирск - Алма-Ата.

Аварийно-восстановительные работы планируют завершить в среду к 18.00.

Следователи уже начали проверку по данному инциденту, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

По предварительным данным, «при проведении маневровых работ произошел сход девяти вагонов с углем грузового поезда».

В данный момент проводится осмотр места происшествия.

В то же время Западно-Сибирская железная дорога информирует, что на станции Евсино произошел сход тепловоза с подъездных путей ООО «Восток Уголь» с последующим столкновением со стоящим на пути грузовым поездом.

Уточняется, что тепловоз не принадлежит ОАО «РЖД».

Напомним, в марте локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Тверской области.