Экс-главу Росалкогольрегулирования заочно обвинили

Басманный суд Москвы 25 декабря проведет рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, ему заочно было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

«Басманный суд в 16.00 мск рассмотрит ходатайство о заочном аресте Чуяна», – сообщили ТАСС в суде. Отмечается, что в случае, если суд удовлетворит ходатайство следствия, то Чуян будет объявлен в международный розыск.

Игорь Чуян был уволен в июле 2018 года указом премьер-министра Дмитрия Медведева. Он возглавлял ведомство с 2009 года. На должность главы Росалкогольрегулирования был назначен Игорь Алешин, ранее занимавший пост гендиректора «Союзплодоимпорта».