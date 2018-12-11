Матвиенко отказала людям «сомнительных моральных качеств» в праве быть чиновниками

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что занимающие госдолжности люди с сомнительными моральными качествами, которые позволяют себе пренебрежительные высказывания в адрес россиян, дискредитируют власть.

«Людей с сомнительными моральными качествами нельзя допускать во власть, потому что одним только таким пренебрежительным высказыванием они дискредитируют власть в целом. Если государство не может защищать своих граждан – это не государство. Если ты идешь во власть, то ты должен служить людям. Это должно быть нормой для каждого государственного служащего, который приходит, не важно, на какой уровень власти», – уверена Матвиенко.

Она отметила, что большинство государственных служащих – это «люди добропорядочные, моральные, нравственные, добросовестно выполняющие свои обязанности». Однако, по словам спикера Совфеда, «попадаются и другие», пишет ТАСС.

Матвиенко особо подчеркнула, что Россия является социальным государством. Это прописано в 7 статье Конституции России, которая «никогда, ни на каком этапе жизни страны» не изменится.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак также призывал сдавать партбилеты тех, кто дискредитирует партию. Из регионального совета ЕР была выведена директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких из-за высказывания в адрес детей и подростков о том, что государство не просило их родителей рожать и они никому не нужны. Впрочем, должности Глацких в итоге не лишили, она отделалась лишь выговором.

А вот министра труда и занятости Саратовской области Наталью Соколову отправили в отставку за заявление о том, что прожиточного минимума пенсионерам достаточно и хватит на «макарошки», а 40 дней поста можно вообще не есть.

Еще раньше депутат от КПРФ Вера Ганзя пожаловалась на свою «низкую» зарплату, которой ни на что не хватает, в размере 380 тыс. рублей.