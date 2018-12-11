За высказывания «никто не просил вас рожать» чиновница Глацких отделалась выговором

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ранее заявившая, что «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи», получила выговор и уже приступила к работе.

Соответствующие документы подписаны губернатором региона, сообщает местный портал Justmedia.ru.

Согласно одному распоряжению, Глацких объявили дисциплинарное взыскание за нарушение норм профессиональной этики и «допустившей некорректные высказывания по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи в ходе проведения выездной встречи в Кировградском городском округе».

Вторым документом глава региона разрешил чиновнице вернуться к исполнению своих обязанностей по причине окончания служебной проверки.

В октябре на встрече с детьми и подростками в Кировграде Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им. Видео было опубликовано в сети и вызвало бурную общественную реакцию.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Глацких «совесть не позволяет» уволиться после скандала.