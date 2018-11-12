Глацких объяснила нежелание увольняться после скандала

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, раскритикованная за высказывание о том, что государство ничего молодежи не должно, заявила о невозможности уйти с должности.

«Я считаю, что те дела, которые были направлены на молодежь Свердловской области, которые были созданы вновь с моим приходом, с формированием департамента, его созданием, мне совесть не позволяет и, в принципе, даже человеческий фактор не позволяет это бросить», – заявила Глацких в интервью блогеру Сергею Колясникову в YouTube.

По ее словам, за период ее временного отстранения от должности три проекта не смогли реализоваться.

Она отметила, что произнесла скандальную фразу случайно. «Ну ляпнула, понимаете», – сказала она.

Глацких повторила, что уже извинилась за свои слова. «Но я не только чиновник, я все-таки и обыкновенный человек», – объяснила она.

Напомним, накануне глава российского правительства Дмитрий Медведев во время итогового интервью советовал «включать мозги» тем чиновникам, которые делают некорректные замечания в адрес россиян.

В октябре на встрече с детьми и подростками в Кировграде Глацких, говоря о финансировании площадок для развития способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им. Видео с ее выступлением распространилось по Сети и вызвало множество гневных комментариев.

Глацких позже извинилась за свое высказывание. Однако была начата служебная проверка, ее временно отстранили от должности. Также Следственный комитет должен проверить информацию о возможном нецелевом расходовании 131 млн рублей отстраненной чиновницей.

В итоге Глацких получила выговор, но продолжила работу в департаменте.