Свердловская чиновница отстранена от должности после скандального высказывания

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких отстранена от должности на время проведения служебной проверки из-за заявления, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению.

«Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки», – говорится в сообщении департамента информполитики губернатора региона, передает РИА «Новости».

Скандал разгорелся после того, как Глацких на встрече с подростками заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им. И хотя Глацких позже извинилась за свое высказывание, стало известно о ее возможной отставке.