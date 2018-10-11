Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев посоветовал «включать мозги» тем чиновникам, которые делают некорректные замечания в адрес россиян.

«Что можно сказать, мозги надо включать, вот собственно и все, когда ты обличен властью. И, к сожалению, не у всех это получается», – заявил он, комментируя скандал вокруг бывшего министра Саратовской области, заявившей, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» и «макарошки стоят всегда одинаково», сообщает РИА «Новости».

Премьер напомнил, что в России около 1 млн государственных служащих. Приблизительно две трети работают в федеральных и региональных учреждениях, одна треть – в муниципальных. Медведев заявил, что ему «не хотелось бы обижать государственных служащих в хорошем смысле этого слова целиком».

«И чтобы там ни думали, ни говорили, по большей части это действительно преданные своему делу, ответственные, хорошие люди. Но есть, конечно, и другие люди. Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности», – заявил премьер.

По словам Медведева, в последнее время современные технологии позволяют информации о некорректном поведении чиновников распространяться очень быстро. Поэтому «ответственность есть всегда», и думать, прежде чем что-то изрекать должны госслужащие любого уровня – от поселковых чиновников до высших должностных лиц.

В середине октября после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Она утверждала, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, соблюдая «макаронную» диету. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко тогда решил провести эксперимент, в рамках которого планировал прожить целый месяц на 3,5 тыс. рублей. По итогам эксперимента парламентарий назвал прожиточный минимум геноцидом.