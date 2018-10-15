Названа формальная причина увольнения министра, советовавшей пенсионерам «макарошки»

Экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась по собственному желанию.

«Освободить 12 октября 2018 года Соколову Наталью Юрьевну от должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области по собственной инициативе», – сказано в постановлении, подписанного губернатором региона Валерием Радаевым, передает ТАСС.

Слова Соколовой о прожиточном минимуме вызвали сильный резонанс в обществе. Министр в споре с депутатом заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру, однако отказалась проводить эксперимент по питанию на эту сумму из-за «своего статуса».

Сообщалось, что Соколову уволили из-за «пренебрежительного отношения к темам, имеющим жизненную важность для людей».