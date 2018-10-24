Саратовский депутат запустил эксперимент по выживанию на 3,5 тыс. рублей

Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко решил провести эксперимент, в рамках которого планирует прожить целый месяц на 3,5 тыс. рублей.

«Друзья! Я приступил к «министерской диете» и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю... На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки», – написал Бондаренко в Instagram.

Он также опубликовал видео с отчетами о закупках на рынках и отметил, что «обыденные радости жизни, как и предполагалось, в эту картину не вошли», а «больше всего переживаний складывается вокруг количества продуктов». «Видимо, неделя будет не самая сытая, но посмотрим, нужно продержаться ещё целый месяц», – отметил депутат.

Большинство пользователей соцсети поддержали Бондаренко и описали траты своих семей в комментариях к публикациям.

В середине октября после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Чиновница заявляла, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, если соблюдать «макаронную» диету.

Сообщалось, что Соколову уволили из-за «пренебрежительного отношения к темам, имеющим жизненную важность для людей».