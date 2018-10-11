Севший на «министерскую диету» депутат назвал прожиточный минимум геноцидом

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший прожить месяц на 3,5 тыс. рублей, заявил, что подобная «диета» является геноцидом и подразумевает только низкое качество продуктов и недоедание.

«Экспериментом это неправильно называть, потому что для десятков миллионов человек это является нормой, они живут в самой глубокой нищете. То, что это проблема, что это необходимо менять, – абсолютно устоявшийся факт», – заявил он РБК после трех недель ограниченного питания.

По словам Бондаренко, подобная диета может говорить о двух вещах – «либо это потребление очень низкокачественных продуктов в силу того, что они дешевые, либо это недоедание». «Такую политику, кроме как геноцидом, назвать нельзя», – уверен Бондаренко.

Депутат считает, что в регионах прожиточный минимум нужно увеличивать до 20 тыс. рублей, а потребительскую корзину – до 10 тыс. рублей. В столице эти суммы, по словам чиновника, должны быть выше, но назвать конкретную цифру он затруднился.

Ранее Бондаренко сообщил, что за две недели «диеты», предполагающей проживание на 3,5 тыс. рублей в месяц, он похудел на четыре–пять килограммов.

В середине октября после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Она утверждала, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, соблюдая «макаронную» диету. Бондаренко тогда решил провести эксперимент, в рамках которого планирует прожить целый месяц на 3,5 тыс. рублей.