Севший на «министерскую диету» саратовский депутат сбросил 5 кг за две недели

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко сообщил, что за две недели «диеты», предполагающей проживание на 3,5 тыс. рублей в месяц, он похудел на четыре–пять килограммов.

«Я сейчас нахожусь в Абакане в Хакасии. Вторая неделя была значительно труднее, потому что в стандартных условиях гораздо легче готовить, закупать (продукты). Я не взвешивался профессионально, как я это делал первоначально, но в районе четырех–пяти килограммов я похудел к окончанию второй недели», – сказал депутат, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что проживает в Абакане не в гостинице, а на съемной квартире, где у него есть условия приготовить себе еду. «Сегодня у меня, например, на завтрак был омлет, но крайне маленькая порция, чем я, безусловно, не удовлетворен. На обед у меня будет суп, а на ужин – я пока не занимался этим вопросом, думаю, что-то тоже придумаю», – сообщил Бондаренко.

Он рассказал, что на третью неделю закупил в Саратове продукты и с ними отправился в командировку. По словам депутата, ему удалось уложиться в недельный бюджет в 875 рублей.

В середине октября после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Она утверждала, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, соблюдая «макаронную» диету. Бондаренко тогда решил провести эксперимент, в рамках которого планирует прожить целый месяц на 3,5 тыс. рублей.

Ранее шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев объяснил, что саратовский депутат Николай Бондаренко не может разнообразить меню своей «министерской диеты» на 3,5 тыс. рублей из-за неумения готовить.