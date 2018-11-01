Шеф-повар объяснил, как правильно питаться на 3,5 тыс. рублей

Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев объяснил, что саратовский депутат Николай Бондаренко не может разнообразить меню своей «министерской диеты» на 3,5 тыс. рублей из-за неумения готовить.

«Разнообразить меню можно на эту сумму денег. Все зависит от того, что готовить. Можно приготовить щи, куриную лапшу, похлебки из бобовых. Можно есть не только пасту, но и гречку, рис, другие крупы, так же как и овощи. Да, баклажан или сладкий перец, конечно, дорогие, но есть лук, тыква и многие другие овощи, которые так же полезны и ценны определенными витаминами и минералами, которые мы используем в своем рационе», – передает его слова НСН.

Ивлев пояснил, что Бондаренко не профессиональный повар, поэтому и не может разнообразить меню.

Он добавил, что в ресторане сотрудники практически каждый день сидят на «министерской диете», но имеют полноценный рацион во время рабочего дня.

«В среднем питание на человека в день (среди сотрудников в ресторане) рассчитывается от 80 до 150 рублей. Чтобы вы понимали, питание включает полноценный обед, то есть суп, холодное, закуска в виде салата, а ужин – это горячее. Конечно, на эту сумму можно разнообразить только трехразовое питание», – заявил он.

Ранее депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко сообщил, что за неделю эксперимента сбросил два килограмма, и пожаловался на не отличающееся разнообразием меню.

В середине октября после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Она утверждала, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, соблюдая «макаронную» диету. Бондаренко тогда решил провести эксперимент, в рамках которого планирует прожить целый месяц на 3,5 тыс. рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Соколову уволили из-за «пренебрежительного отношения к темам, имеющим жизненную важность для людей».