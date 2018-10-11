Решивший прожить на 3,5 тыс. рублей депутат пожаловался на меню

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц после спора с экс-министром труда области Натальей Соколовой, за неделю сбросил два килограмма и пожаловался на не разнообразное меню.

«Рецепты сильно не поменялись, в первую очередь потому что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же», – сказал депутат РИА «Новости».

Он сообщил, что во вторник второй раз ходил в магазин, потратив 875 рублей. «Это практически те же продукты за малым изменением. Я купил чуть меньше хлеба и купил меньше конфет, карамелек… Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств», – пояснил Бондаренко.

Депутат добавил, что вынужден был купить меньше картофеля и других продуктов, «чтобы взять немного больше курицы, … потому что очень тяжело, когда отсутствует мясо, и при той диете, при тех маленьких порциях овощи удовлетворяют голод значительно меньше».

«Я сделал выводы из первой недели и понял, что надо значительно больше покупать моркови и лука, потому что они закончились у меня достаточно быстро, в первую очередь кончились», – добавил парламентарий.

По его словам, в этот раз ему удалось уложиться в бюджет недели, а неделей ранее ему пришлось потратить на 15 рублей больше выделенной суммы.

Бондаренко также сообщил, что за первую неделю «диеты» похудел более чем на два килограмма. «Это была не самая лучшая неделя в моей жизни. Под конец недели – последние два дня – у меня закончились все овощи и курица, остались только крупы. В силу того, что цены значительно выше, чем указано в статистических данных, купить больше было нельзя. Последние два дня были не очень приятными и оставили негативное впечатление», – сказал он.

По его словам, при таком питании, отсутствии сладкого полноценно работать удается с трудом. «Что касается самого моего самочувствия, не могу сказать, что я падаю с ног, но в целом это крайне неприятно», – посетовал Бондаренко.

В середине октября после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Чиновница заявляла, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, если соблюдать «макаронную» диету.

Сообщалось, что Соколову уволили из-за «пренебрежительного отношения к темам, имеющим жизненную важность для людей». А депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко решил провести эксперимент, в рамках которого планирует прожить целый месяц на 3,5 тыс. рублей.