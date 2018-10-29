СК проверит данные о нецелевом расходовании свердловской чиновницей 131 млн рублей

Следственный комитет проверит данные о возможном нецелевом расходовании 131 млн рублей главой департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких, отстраненной от должности после заявления, что государство «ничего не должно» подрастающему поколению.

«Организована доследственная проверка по информации, выявленной в СМИ, о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Проверка организована после появления в СМИ сообщений о том, что одна из структур, возглавляемая Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи. Средства следовало потратить на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Однако как минимум три смены проходили в центре Екатеринбурга в бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона. В связи с этим, у журналистов возникли вопросы, почему мероприятия проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм.

Кроме того, СК проверит данные, что в вышеуказанном отеле проходят и прочие мероприятия департамента. В частности, в нем в 2017 году были проведены четыре совещания с представителями муниципалитетов и семинар по взаимодействию с рабочей молодежью.

Следователи установят правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ, ответственным исполнителем по которым являлся департамент молодежной политики Свердловской области.