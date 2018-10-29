Принято решение по судьбе свердловской чиновницы Глацких

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, временно отстраненная от должности после скандального высказывания про детей, получит выговор и продолжит работу в департаменте.

Такую меру дисциплинарного взыскания, как утверждает источник Ura.ru в аппарате губернатора Свердловской области, глава региона Екгений Куйвашев выбрал после «серьезного разговора» с чиновницей.

Получить комментарий самой Ольги Глацких не удалось.

Ранее Глацких заявила подросткам, что государство не просило их родителей рожать. После скандального высказывания Глацких отстранили от должности. Также Следственный комитет должен проверить информацию о возможном нецелевом расходовании 131 млн рублей отстраненной чиновницей.