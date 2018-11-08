Экс-чиновница Глацких выведена из регионального политсовета ЕР

В Екатеринбурге директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая была временно отстранена от должности, вывели из регионального политического совета «Единой России».

Пресс-служба отделения партии сообщила, что это произошло из-за ежегодной ротации, пишет ТАСС.

«Ольга Глацких выведена из регионального политсовета. Каждый год происходит ротация органа на 10%», – рассказали в пресс-службе.

Ранее Глацких заявила детям и подросткам, что они не нужны государству, которое не просило родителей рожать. Во время встречи она также пожаловалась на низкие зарплаты чиновников. Позже выяснилось, что за 2017 год чиновница заработала более 1,5 млн рублей, а в 2016 году – свыше 4 млн рублей.

После скандального высказывания Глацких отстранили от должности. Также Следственный комитет должен проверить информацию о возможном нецелевом расходовании 131 млн рублей отстраненной чиновницей.