Турчак призвал выйти из «Единой России» тех, кто дискредитирует партию

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак призвал однопартийцев, проявивших высокомерие и чванство в заявлениях и поступках, сдать партбилеты.

«Большинство наших однопартийцев – достойные люди. Но из-за отдельных наших представителей, позволяющих себе высокомерие, чванство в заявлениях и поступках, страдает вся партия», - сказал Турчак во время выступления на конференции Санкт-Петербургского регионального отделения партии.

Секретарь генерального совета «Единой России» отметил, что такие моменты невозможно регулировать юридическими нормами. «Необходимы понятные этические нормы для всех наших коллег. Обвинили тебя – подай иск о защите чести и достоинства, нет – партбилет на стол и не надо дискредитировать всю партию», - заявил он, призвав однопартийцев дискутировать на эту тему и находить решения, сообщает пресс-служба ЕР.

Ранее произошла сразу серия скандалов с чиновниками, допустившими публичные некорректные заявления. Последний случай – история директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, которая заявила детям и подросткам, что государство не просило их родителей их рожать. Чиновница лишилась поста и места в региональном политсовете ЕР.