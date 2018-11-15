Эстония потребовала от России освободить украинские корабли

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России Александра Петрова в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«На встрече с послом МИД призвал Россию незамедлительно освободить корабли и членов их команд», – цитирует ТАСС сообщение МИД Эстонии.

Главред RT Маргарита Симоньян ранее сыронизировала в ответ на сообщение о требовании Эстонии освободить украинские корабли. «Какое же счастье, что на свете есть Эстония и у нее есть МИД, и он чего-то там требует. Хоть улыбнешься на ночь глядя», – написала она.

В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что ему неизвестно о каких-то решениях, связанных с возможностью возврата украинских кораблей.

Освободить украинские корабли Россию призывали глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, глава НАТО Йенс Столтенберг. Об этом просил и президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины перешли госграницу России, их задержали пограничники. СНБО Украины решил ввести военное положение.