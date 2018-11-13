Блогеры отреагировали на провокацию Украины в Керченском проливе

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26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:02  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Запад обвинили в химической атаке на Сирию

Использование химического оружия и описание других военных преступлений той или иной стороны не более чем фон на международных переговорахФото: кадр НТВ
В Сирии опять применили запрещенное химическое оружие, конкретно – снаряды с хлором. Однако, несмотря на значительное число пострадавших, привычного для таких случаев скандала не случилось. Мировые лидеры будто воды в рот набрали, и прервать молчание решился только Макрон. Это объяснимо: у Запада есть серьезная причина, чтобы помалкивать. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ

Егор Холмогоров, Публицист
На подхвате СБУ действуют банды недорого оплачиваемых уголовников, пикетирующих храмы и епархиальные управления УПЦ с плакатами «Томас спасет Украину». Кто такой этот Томас, они объяснить толком не могут, зато падки на агрессию. Подробности...
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Полезный фастфуд Дейла Карнеги

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Поменяй себя. Мысли позитивно. Визуализируй свои цели. Человечество любит простые решения. Этим объясняется и популярность мебели, которую можно собрать, как детский конструктор, и то, что учение Дейла Карнеги, приспосабливаясь к новому времени и слегка меняясь в частностях, продолжает жить и развиваться. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

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          Блогеры отреагировали на провокацию Украины в Керченском проливе

             26 ноября 2018, 09:38
          Фото: AvakovArsen/twitter.com/Global Look Press
          Текст: Алина Назарова

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          Блогеры прокомментировали задержание российскими пограничниками кораблей ВМС Украины, устроивших провокацию и нарушивших российскую границу.

          «Слово «провокатор» я объясню как «побуждающий к действию». Любой провокатор побуждает к действию. К какому действию? К выгодному для себя действию. А у того, кого побуждают к действию, есть выбор – побуждаться или нет? Иногда да, иногда нет. К тому же, провокация штука такая, что, если не пресечь, как кажется, то на завтра еще более серьезное побуждение к действию будет сделано. Ведь побуждение к действию еще и пробует границы возможного. И расширяет границы. Не ответили бы русские – завтра бы пришли крейсеры и мост расстреляли, например. С другой стороны, а пропустить эти маленькие кораблики – сегодня бы уже не было о чем вспоминать. А теперь нам грозят годы международных судов и новые санкции», – написал в Telegram журналист Сергей Доренко.

          Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц также сообщил, что «история вокруг Крыма» напоминает ему «начальный этап Славянского противостояния, когда укропы не спеша прощупывали, насколько далеко им позволено зайти».

          В свою очередь журналист Максим Кононенко, комментируя заявления Киева «об обстреле своих кораблей российскими катерами снарядами с хлором» написал: «Я прямо даже представляю себе живо эту картину, как русский спецназ заходит на украинские корабли и говорит команде: чуваки, ничего личного, вы же все понимаете. И украинская команда такая: да, чуваки, мы всё понимаем, давайте».

          В то же время журналист ВГТРК Андрей Медведев задается вопросом, кто отдал приказ украинским военным двигаться к российскому Крыму.

          «На украинском канале «112» сейчас в прямом эфире обсуждают ситуацию в проливе и задержание судов. Ну, разумеется, эксперты один за другим говорят, что это война, что надо разрывать соглашение о статусе Азовского моря и так далее. Много громкой и вполне абсурдной риторики. Если вот это, наконец-то война с Россией, то тогда с кем вы на Донбассе воевали? Вы же говорили, что как раз с Россией? Нет? Но главное даже не это. Уже второй эксперт подряд говорит, что надо выяснить – кто отдал приказ морякам. Ведь понятно, что речные бронекатера это ничто против российского Черноморского флота (хотя и флота нашего там не было, были пограничники). … Ну и эксперты задают вопрос: а где наши флагманы, где «Гетман Сагайдачный»? И сами на него отвечают – нет сил, так и не надо было выступать и выдвигаться», – написал журналист в Telegram.

          По его словам, «ситуация очень похожа на ту, которую описывал командир «Спарты» Владимир «Воха» Жога, когда в ДАПе (Донецком аэропорте – прим. ВЗГЛЯД) они уничтожали и захватывали украинских военных, присланных на подмогу «киборгам». «Командование посылало украинских военных на убой. «Как мясо они на нас шли, а мы их жгли». Примерно так это Воха описывал. А пленные говорили – их убеждали, что аэропорт под контролем, что все «ОК». Ну да. Вот и тут также», – добавил Медведев.

          Отреагировала на ситуацию и главред RT Маргарита Симоньян: «ЕС призвал к деэскалации в Азовском море. Вот и НАТО призывает к деэскалации. На языке международной дипломатии призыв к деэскалации означает: «Разбирайтесь там сами, мы не вписываемся, у нас и без вас тут геморроя хватает». Войны не будет, расходимся».

          «Когда сопливый кукушонок, поощряемый приемными орлами, начинает махать крылышками на мирно спящего по соседству медведя, тот медведь одной лапой отчекрыживает кукушонку и крылышки, и ножки. Как мы хорошо помним по 2008-му, например», – добавила Симоньян.

          «Эстония требует немедленно отпустить украинские корабли. Ну все, сдаемся!», – сыронизировал автор Telegram-канала FantasticPlastic Machine.

          «Какое же счастье, что на свете есть Эстония и у нее есть МИД, и он чего-то там требует. Хоть улыбнешься на ночь глядя», – добавила по этому поводу Симоньян.

          Журналист Сергей Минаев опубликовал в Telegram видео момента задержания одного из украинских катеров российскими пограничниками (Газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео из-за содержащейся в нем нецензурной лексики). «На границе тучи ходят хмуро», – прокомментировал он пост.

          «Все, что сейчас происходит на Украине очень похоже на то, что Порошенко прочитал труды Стивена Манна в интернете и решил попробовать в геополитику и «управляемый хаос», – добавил автор Telegram-канала Медиатехнолог.

          В свою очередь автор Telegram-канала Историк-алкоголик отметил, , что «из боевых единиц в исправном состоянии к сегодняшнему утру (у Украины) были только шесть артиллерийских катеров проекта «Гюрза-М»: Аккерман, Бердянск, Никополь, Кременчуг, Лубны и Вышгород. Никополь и Бердянск захвачены, то есть потери дееспособного состава ВМС Украины 1/3». «Только силами береговой охраны пограничной службы РФ, без вмешательства Черноморского флота, ВМС Украины нанесено поражение по своей чувствительности равное Цусиме», – добавил он.

          Автор канала Ватфор | Автострадный think tank, комментируя введение на Украине военного положения, отметил, что это позволит Киеву «вполне законно позакрывать нелояльные власти СМИ, отменить политическую рекламу и попытаться вытащить рейтинг Порошенко из той глубокой ямы, в котором он находится. Параллельно, разумеется, будут попытки поставить в неудобное положение Запад и попробовать развести их на новые санкции и поддержку нынешнего киевского режима – ну хотя бы на словах».

          «При этом никакой мобилизации не объявляется, наступательных действий не планируется, торговля с Россией не прекращается, транзит газа – безусловно не прекращается, все остается как есть», – добавил он.

          В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.


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