Блогеры отреагировали на провокацию Украины в Керченском проливе

Блогеры прокомментировали задержание российскими пограничниками кораблей ВМС Украины, устроивших провокацию и нарушивших российскую границу.

«Слово «провокатор» я объясню как «побуждающий к действию». Любой провокатор побуждает к действию. К какому действию? К выгодному для себя действию. А у того, кого побуждают к действию, есть выбор – побуждаться или нет? Иногда да, иногда нет. К тому же, провокация штука такая, что, если не пресечь, как кажется, то на завтра еще более серьезное побуждение к действию будет сделано. Ведь побуждение к действию еще и пробует границы возможного. И расширяет границы. Не ответили бы русские – завтра бы пришли крейсеры и мост расстреляли, например. С другой стороны, а пропустить эти маленькие кораблики – сегодня бы уже не было о чем вспоминать. А теперь нам грозят годы международных судов и новые санкции», – написал в Telegram журналист Сергей Доренко.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц также сообщил, что «история вокруг Крыма» напоминает ему «начальный этап Славянского противостояния, когда укропы не спеша прощупывали, насколько далеко им позволено зайти».

В свою очередь журналист Максим Кононенко, комментируя заявления Киева «об обстреле своих кораблей российскими катерами снарядами с хлором» написал: «Я прямо даже представляю себе живо эту картину, как русский спецназ заходит на украинские корабли и говорит команде: чуваки, ничего личного, вы же все понимаете. И украинская команда такая: да, чуваки, мы всё понимаем, давайте».

В то же время журналист ВГТРК Андрей Медведев задается вопросом, кто отдал приказ украинским военным двигаться к российскому Крыму.

«На украинском канале «112» сейчас в прямом эфире обсуждают ситуацию в проливе и задержание судов. Ну, разумеется, эксперты один за другим говорят, что это война, что надо разрывать соглашение о статусе Азовского моря и так далее. Много громкой и вполне абсурдной риторики. Если вот это, наконец-то война с Россией, то тогда с кем вы на Донбассе воевали? Вы же говорили, что как раз с Россией? Нет? Но главное даже не это. Уже второй эксперт подряд говорит, что надо выяснить – кто отдал приказ морякам. Ведь понятно, что речные бронекатера это ничто против российского Черноморского флота (хотя и флота нашего там не было, были пограничники). … Ну и эксперты задают вопрос: а где наши флагманы, где «Гетман Сагайдачный»? И сами на него отвечают – нет сил, так и не надо было выступать и выдвигаться», – написал журналист в Telegram.

По его словам, «ситуация очень похожа на ту, которую описывал командир «Спарты» Владимир «Воха» Жога, когда в ДАПе (Донецком аэропорте – прим. ВЗГЛЯД) они уничтожали и захватывали украинских военных, присланных на подмогу «киборгам». «Командование посылало украинских военных на убой. «Как мясо они на нас шли, а мы их жгли». Примерно так это Воха описывал. А пленные говорили – их убеждали, что аэропорт под контролем, что все «ОК». Ну да. Вот и тут также», – добавил Медведев.

Отреагировала на ситуацию и главред RT Маргарита Симоньян: «ЕС призвал к деэскалации в Азовском море. Вот и НАТО призывает к деэскалации. На языке международной дипломатии призыв к деэскалации означает: «Разбирайтесь там сами, мы не вписываемся, у нас и без вас тут геморроя хватает». Войны не будет, расходимся».

«Когда сопливый кукушонок, поощряемый приемными орлами, начинает махать крылышками на мирно спящего по соседству медведя, тот медведь одной лапой отчекрыживает кукушонку и крылышки, и ножки. Как мы хорошо помним по 2008-му, например», – добавила Симоньян.

«Эстония требует немедленно отпустить украинские корабли. Ну все, сдаемся!», – сыронизировал автор Telegram-канала FantasticPlastic Machine.

«Какое же счастье, что на свете есть Эстония и у нее есть МИД, и он чего-то там требует. Хоть улыбнешься на ночь глядя», – добавила по этому поводу Симоньян.

Журналист Сергей Минаев опубликовал в Telegram видео момента задержания одного из украинских катеров российскими пограничниками (Газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на видео из-за содержащейся в нем нецензурной лексики). «На границе тучи ходят хмуро», – прокомментировал он пост.

«Все, что сейчас происходит на Украине очень похоже на то, что Порошенко прочитал труды Стивена Манна в интернете и решил попробовать в геополитику и «управляемый хаос», – добавил автор Telegram-канала Медиатехнолог.

В свою очередь автор Telegram-канала Историк-алкоголик отметил, , что «из боевых единиц в исправном состоянии к сегодняшнему утру (у Украины) были только шесть артиллерийских катеров проекта «Гюрза-М»: Аккерман, Бердянск, Никополь, Кременчуг, Лубны и Вышгород. Никополь и Бердянск захвачены, то есть потери дееспособного состава ВМС Украины 1/3». «Только силами береговой охраны пограничной службы РФ, без вмешательства Черноморского флота, ВМС Украины нанесено поражение по своей чувствительности равное Цусиме», – добавил он.

Автор канала Ватфор | Автострадный think tank, комментируя введение на Украине военного положения, отметил, что это позволит Киеву «вполне законно позакрывать нелояльные власти СМИ, отменить политическую рекламу и попытаться вытащить рейтинг Порошенко из той глубокой ямы, в котором он находится. Параллельно, разумеется, будут попытки поставить в неудобное положение Запад и попробовать развести их на новые санкции и поддержку нынешнего киевского режима – ну хотя бы на словах».

«При этом никакой мобилизации не объявляется, наступательных действий не планируется, торговля с Россией не прекращается, транзит газа – безусловно не прекращается, все остается как есть», – добавил он.

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.