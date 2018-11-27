Франция призвала Украину к деэскалации ситуации вокруг Керченского пролива

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Россию освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли, а Украину – пойти на деэскалацию ситуации.

«Мы хотели бы, чтобы стороны сдерживали себя. Я сказал Лаврову, что от России ждут скорейшего освобождения захваченных пленников и кораблей. Я также призываю своего украинского коллегу найти возможности для деэскалации ситуации в этом регионе», – Цитирует Дриана «Интерфакс».

Дриан выступил на пресс-конференции после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Французский министр считает, что Россия и Украина должны сами начать процесс снижения напряженности.

«Как я уже сказал, мы считаем, что инцидент, произошедший в Азовском море, является следствием милитаризации этого региона. Рост напряженности может привести к серьезным инцидентам», – пояснил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов говорил, что не удивлен проукраинской позицией Запада по ситуации в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, их задержали пограничники. СНБО Украины решил ввести военное положение.