Генсек ООН отреагировал на инцидент в Керченском проливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с инцидентом в Керченском проливе и заявил, что необходимо предотвратить риск дальнейшей эскалации.

«Генеральный секретарь серьезно обеспокоен инцидентом около полуострова Крым в Черном море 25 ноября», – приводит его слова официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Гутерреш подчеркнул, что нужно избежать риска «дальнейшей эскалации ситуации», передает ТАСС.

Также генсек ООН призвал стороны к «максимальной сдержанности» и принятию мер по ослаблению напряженности. Он заявил, что нужно уважать «суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ».

Накануне Совет безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса об этой ситуации по просьбе России, однако в целом реакция Запада, как писала газета ВЗГЛЯД, оказалась куда более сдержанной, чем ожидал Киев.

В воскресенье корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. Москва выразила решительный протест Киеву, а на Украине ввели военное положение в ряде областей страны на 30 суток.