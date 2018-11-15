СБ ООН отклонил запрос России по ситуации в Керченском проливе

Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе.

«Против утверждения повестки проголосовали семь членов, за – четверо, воздержались – четверо, повестка не принята», – сообщил представитель Китая, который является председателем СБ ООН в ноябре, передает РИА «Новости».

Ранее Россия выразила решительный протест Киеву в связи с действиями в Керченском проливе. Российская сторона также потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками. ВСУ перевели в полную боеготовность, рассматривается вопрос о введении военного положения.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года.