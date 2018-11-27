Россия оценила позицию Запада по инциденту в Керченском проливе

Проукраинская позиция Запада по ситуации в Керченском проливе не удивляет, так как основана на изначальном непризнании воссоединения Крыма с Россией, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Вы знаете, я, откровенно говоря, не удивлен, потому что эта позиция основана на изначальном непризнании воссоединения Крыма с Россией. Следовательно, не признавая Крым как часть РФ, они не признают и территориальные воды России в этом месте. Поэтому им особо труда не стоило занять проукраинскую позицию», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время Чижов заметил, что на оказание военной поддержки западные партнеры Украины не пойдут.

«Но шум будет продолжаться, конечно», – сказал Чижов.

В ночь на понедельник Россия задержала корабли ВМС Украины, нарушившие границу и игнорировавшие предупреждения российской стороны.

Между тем, западные СМИ, как писала газета ВЗГЛЯД, быстро раскусили провокацию президента Украины Петра Порошенко, а политики отреагировали в целом нейтрально, хотя и назвали виноватой в инциденте Россию. Такую реакцию в России назвали хорошим знаком.