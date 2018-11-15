Западные СМИ отреагировали на украинскую провокацию в Керченском проливе

Западные СМИ в целом нейтрально описывают инцидент в Керченском проливе, когда три корабля ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны пограничниками.

Reuters преподнесло точки зрения обеих сторон – Киева и Москвы. Агентство, ссылаясь на ФСБ, отмечает, что украинские корабли проигнорировали предупредительные выстрелы, а также первыми направили оружие на российские суда.

В то же время «Би-Би-Си» называет инцидент «первым открытым конфликтом» России и Украины, отмечая, что в Донбассе с 2014 года воюют якобы поддерживаемые Москвой сепаратисты.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. Позже ФСБ опубликовала подробную хронологию произошедшего в воскресенье. В связи с этим Москва выразила решительный протест Киеву.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Его собирались ввести на 60 суток, но потом украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничиться 30 сутками.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. В данный момент он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.