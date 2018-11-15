Блогеры оценили реакцию Запада на инцидент в Керченском проливе

Российские блогеры назвали хорошим знаком нейтральную реакцию Запада на инцидент в Керченском проливе и высмеяли резкие высказывания ряда зарубежных политиков по этому поводу.

Автор Telegram-канала Железный занавес обратил внимание на начавшуюся в соцсетях информационную кампанию в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«Мировые события последних лет неоднократно демонстрировали, что слаженная информационная кампания является неотъемлемой частью событий в реальном мире. Появившиеся вбросы через несколько часов после конфликта в Керченском проливе и использование одинаковых хэштегов и сообщений явно свидетельствуют о спланированном характере действий украинских военных кораблей и последующей мировой реакции на них», – пишет блогер.

Он отметил, что «в российских сегментах соцсетей тоже идет похожая кампания, основными проводниками которой являются оппозиционные лидеры мнений». Автор канала обратил внимание, что все они «слово по разнарядке, выдают одинаковый посыл, что события в проливе связаны с низким рейтингом Путина, и что якобы все задумано для того, чтобы его повысить».

«На самом же деле низкий рейтинг у другого президента – Петра Порошенко, которого в марте 2019 года ждут выборы», – отметил автор канала.

В свою очередь журналист Сергей Доренко пишет, что «реакция Запада на керченские дела сдержанная, потому что есть инерция подготовки G20 в Аргентине. «Если на нас всерьез сердиться, то надо отменять встречи с Путиным, а это хлопотно и не к чему. Поэтому еще неделю будет малонеприязненная сдержанность», – добавил он.

Журналист Максим Кононенко также назвал хорошим знаком нейтральную реакцию запада на события в Керченском проливе. «Вообще такое ощущение, что и Порошенко по рукам надавали, и в Совбезе ООН решили не разжигать. Ну, то есть пытаются замять инцидент всеми силами. Ну, потому что мало ли что. Это хороший знак, как мне кажется», – написал он.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал заявление американского конгрессмена Брайана Фицпатрика, призвавшего «президента США Дональда Трампа и администрацию привлечь к ответственности президента России Владимира Путина на саммите G20 на следующей неделе». «Прям очень хочется посмотреть, как Трамп будет привлекать к ответственности Путина. Надо запомнить этот твит», – написал Коц.

Между тем, глава RT Маргарита Симоньян со ссылкой на сообщение ФСБ отметила, что «украинские корабли вошли в ту часть наших вод, которая была нашей и до того, как нашим стал Крым». «По всем международным канонам, Украина таки вторглась на территорию России, даже с точки зрения тех, кто не признает Крым нашим», – добавила она.

Отметим, что западные СМИ в целом нейтрально описывают инцидент в Керченском проливе, когда три корабля ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны пограничниками.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. Москва выразила решительный протест Киеву.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране. Его собирались ввести на 60 суток, но потом украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничиться 30 сутками.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. В данный момент он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.