Песков прокомментировал возможность возврата задержанных украинских кораблей

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно об условиях возврата задержанных в Керченском проливе украинских военных кораблей.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, мне не известно о каких-то решениях, которые принимались бы по этой теме», – цитирует Пескова ТАСС.

Он не стал комментировать информацию о планах украинских кораблей скрытно пройти через Керченский пролив.

«Нужно обращаться к нашим пограничникам по деталям», – сказал он.

Он добавил при этом, что «концептуально» ситуация очевидная.

Во вторник Керченский городской суд арестовал 12 украинских моряков, находившихся в составе экипажа одного из задержанных кораблей. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы России.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины перешли государственную границу России, и их задержали пограничники. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории введено военное положение.