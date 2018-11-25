Россия собралась создать танк с электромагнитной пушкой

В России прорабатывают вопрос о создании гусеничной боевой машины, которая будет оснащена принципиально новым оружием – электромагнитной пушкой (рельсотроном), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Концепция такова: гусеничная платформа – носитель перспективных видов вооружения с возможностью управления в беспилотном режиме», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что танк может получить электромагнитную пушку (рельсотрон), электротермохимическую артиллерийскую систему и боевой лазер.

1 октября советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал о начале испытаний электромагнитного оружия в России.