В России начались испытания электромагнитного оружия

Советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал о начале испытаний электромагнитного оружия в России.

Михеев заверил, что российские системы электромагнитного оружия или так называемые СВЧ-пушки «существуют и очень эффективно развиваются», передает ТАСС.

В СВЧ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным «выстрелом».

По данным советника, испытания электромагнитного оружия уже проходят на полигонах.

Кроме того, по словам Михеева, ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.

Напомним, в марте разработчики рассказали о возможностях российского электромагнитного ружья.