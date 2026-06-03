На Солнце произошел черный взрыв

Ученые РАН зафиксировали мощный черный взрыв на Солнце

Tекст: Ольга Иванова

Редкое космическое событие произошло утром в среду, передает РИА «Новости». Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали вторую за день мощную вспышку. «Если вы хотели знать, что такое вау-эффект, то он выглядит так», – отметили эксперты.

В десять часов утра по московскому времени взрыв разметал в короне светила облако нейтрального водорода. Этот слой оказался практически непрозрачным для излучения горячей атмосферы, так как фотоны полностью расходуются на ионизацию.

Ученые пояснили, что визуально процесс напоминает наброшенное на звезду черное одеяло. Эффект сохраняется до полной ионизации водорода или его ухода за пределы диска. В данном случае реализовался второй сценарий.

Исследователи добавили, что фрагменты разорванного облака направятся к Земле. Частицы проникнут в атмосферу, остынут и в конечном итоге осядут в горных породах, мировом океане, а также будут поглощены растениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью на Солнце произошел мощный взрыв балла М9.3. В конце мая выброс плазмы с невидимой стороны светила достиг Земли.

В декабре прошлого года ученые зафиксировали редкую «черную» вспышку с выбросом облака холодного водорода.